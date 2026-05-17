Ars et Labor-Medicina Fossatone 0-0 | comincia la ripresa al Paolo Mazza - DIRETTA

Allo stadio Paolo Mazza si è appena concluso il primo tempo della partita tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, terminato sul punteggio di 0-0. La sfida rappresenta la prima fase dei playoff, con il calcio d’inizio alle 16. La ripresa è ormai alle porte e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi per l’intervallo. La partita non segna la fine del percorso, ma solo l’inizio di una fase decisiva per entrambe le squadre.

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