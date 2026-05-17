Ars et Labor-Medicina Fossatone 0-0 | comincia la ripresa al Paolo Mazza - DIRETTA
Allo stadio Paolo Mazza si è appena concluso il primo tempo della partita tra Ars et Labor e Medicina Fossatone, terminato sul punteggio di 0-0. La sfida rappresenta la prima fase dei playoff, con il calcio d’inizio alle 16. La ripresa è ormai alle porte e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi per l’intervallo. La partita non segna la fine del percorso, ma solo l’inizio di una fase decisiva per entrambe le squadre.
La finale dei playoff, ma non l’ultimo capitolo. La sfida al Medicina Fossatone – calcio d’inizio alle 16.30 al Paolo Mazza – rappresenta per l’Ars et Labor un bivio fondamentale: vincere vorrebbe dire approdare alla fase nazionale degli ‘spareggi’ per la promozione in Serie D. Non farlo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
La sintesi di Ars et Labor Ferrara - Medicina Fossatone
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