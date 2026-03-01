Russi-Ars et Labor 0-0 | comincia la partita subito occasione per Carbonaro e Mazza - DIRETTA

La partita tra Russi e Ars et Labor è iniziata con alcune occasioni per Carbonaro e Mazza. Le squadre sono scese in campo quasi contemporaneamente, con l’Ars et Labor che si è confrontata con il Mezzolara, impegnato in trasferta contro Cava Ronco. Questa coincidenza di orari non si verificava da diverse giornate. La gara si è aperta senza segnature dopo i primi minuti di gioco.