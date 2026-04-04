Colpo Ars et Labor | Sant’Agostino piegato e corsa alla vetta riaperta

In una partita valida per il campionato regionale, l'Ars et Labor ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Sant’Agostino. Con questo risultato, la squadra si avvicina alla capolista Mezzolara, riducendo lo svantaggio a sei punti. La vittoria consente all’Ars et Labor di consolidare il secondo posto in classifica e di mantenere vive le speranze di accesso ai playoff.

L'Ars et Labor batte 2-0 il Sant'Agostino, torna a meno sei punti dalla capolista Mezzolara e blinda il secondo posto playoff. Decisive le reti di Cozzari e Carbonaro. Al 3' ammonito Iglio, mentre poco dopo punizione dal limite per gli ospiti: Roda calcia in porta, ma Luciani si distende e devia. Al 5' giallo anche per Ginesi. Al 10' tenta il rasoterra Cozzari, ma manda fuori. Al 19' conclusione di Carbonaro che non trova la porta. Al 23' l'Ars et Labor trova il vantaggio: Prezzabile appoggia al centro dell'area per Cozzari, che tocca la palla e la manda in rete, complice una deviazione col tacco di Checchi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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