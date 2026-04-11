Mesola-Ars et Labor 0-1 | primo tiro in porta degli ospiti a pochi minuti dal 90' - DIRETTA e VIDEO
Nel primo tempo, la partita tra Mesola e Ars et Labor si mantiene equilibrata, con poche occasioni da rete. Pochi minuti prima della fine, gli ospiti riescono a creare la prima vera occasione, con un tiro in porta che si conclude fuori. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’Ars et Labor che cerca di mantenere la propria posizione in classifica e il Mesola che tenta di evitare l’ultimo posto.
Una sorta di semi-testacoda. L’Ars et Labor (seconda) va a far visita al fanalino di coda Mesola in un anticipo del sabato che sa di ultima occasione per mettere pressione alla capolista Mezzolara (a +6 e impegnata domenica contro il Pietracuta). Per gli uomini di Parlato non ci sono alternative.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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