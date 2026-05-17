Ars et Labor corto muso d' oro | Medicina battuto si va alla fase finale - DIRETTA e VIDEO

Nella partita di ritorno dei playoff regionali, l’Ars et Labor ha superato il Medicina Fossatone con un gol di Iglio a metà ripresa, conquistando così l’accesso alla fase finale. La sfida, che si è svolta in un clima di grande tensione, ha visto entrambe le squadre impegnarsi con determinazione, ma alla fine è stata l’Ars et Labor a prevalere. La vittoria permette alla squadra di proseguire nel torneo senza ulteriori ostacoli. La partita è stata trasmessa anche in diretta streaming.

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