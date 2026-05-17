Ars et Labor corto muso d' oro | Medicina battuto si va alla fase finale - DIRETTA e VIDEO
Nella partita di ritorno dei playoff regionali, l’Ars et Labor ha superato il Medicina Fossatone con un gol di Iglio a metà ripresa, conquistando così l’accesso alla fase finale. La sfida, che si è svolta in un clima di grande tensione, ha visto entrambe le squadre impegnarsi con determinazione, ma alla fine è stata l’Ars et Labor a prevalere. La vittoria permette alla squadra di proseguire nel torneo senza ulteriori ostacoli. La partita è stata trasmessa anche in diretta streaming.
Non una passeggiata, certamente, ma nemmeno una montagna insormontabile. L’Ars et Labor si aggiudica la finale dei playoff regionali battendo il Medicina Fossatone con un gol a metà ripresa di Iglio (di seguito il video). Non c’è una coppa, non c’è un premio: l’aver ottenuto il successo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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