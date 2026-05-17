A Arrone prende il via un progetto di recupero della Torre, un intervento che mira a rendere l’edificio più accessibile per le attività di arrampicata. La fase iniziale prevede interventi tecnici sulla parete, con il coinvolgimento di partner specializzati nel settore. Il progetto, ancora in fase preliminare, coinvolge enti locali e associazioni sportive, che contribuiranno con supporto logistico e operativo. Non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sui tempi di realizzazione o sulle modalità di utilizzo futuro della struttura.

? Domande chiave Come cambierà il volto sportivo di Arrone con questo progetto?. Chi sono i partner che sosterranno tecnicamente il recupero della parete?. Perché la collaborazione tra privato e Comune è fondamentale per l'opera?. Quali attività proporrà la Step by Step Asd per coinvolgere il territorio?.? In Breve Michele Di Giuli gestisce il progetto tramite la Step by Step Asd.. Il sindaco Fabio Di e la giunta comunale forniscono supporto tecnico.. David Ciferri e la realtà RRtrek offrono esperienza tecnica trentennale.. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio di Arrone tramite sport outdoor.. A Arrone il progetto per rilanciare la storica parete di arrampicata La Torre è ufficialmente partito, segnando l’inizio di un percorso che punta a restituire alla comunità uno spazio sportivo e sociale rimasto fermo per troppi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrone, rinasce La Torre: al via il progetto per l’arrampicata

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