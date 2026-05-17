Arrone La Torre verso la riapertura | al via il progetto di rilancio
Arrone si prepara a riaprire “La Torre”, un edificio che ha suscitato interesse tra gli amanti del territorio. Dopo essere rimasta chiusa per diversi anni, la struttura sta per essere interessata da un progetto di rilancio. La riapertura prevede interventi di recupero e valorizzazione, con l’obiettivo di restituire alla comunità un punto di riferimento storico e culturale. La data di riapertura non è ancora ufficiale, ma i lavori sono in fase di avvio.
Una struttura conosciuta da tanti appassionati del territorio, rimasta chiusa per anni, ma pronta oggi a iniziare un nuovo percorso. Ad Arrone prende forma il progetto di rilancio de “La Torre”, storica parete di arrampicata che punta a tornare ad essere un luogo di sport, aggregazione e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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