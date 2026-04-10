Torre Prendiparte l’arrampicata Un giovane la scalerà a mani nude

Un giovane ha deciso di arrampicarsi a mani nude sulla Torre Prendiparte, anche chiamata Torre Coronata. La torre si trova in una zona frequentata da passanti e visitatori, spesso senza prestare attenzione alla sua presenza. La decisione di scalare l'edificio ha attirato l'attenzione di alcuni testimoni, che hanno osservato l’impresa senza intervenire. Nessuno è stato coinvolto in modo ufficiale o ha subito danni durante l’evento.

Chissà quante volte, passando distrattamente da quelle parti, vi siete imbattuti nella Torre Prendiparte conosciuta anche come Torre Coronata. E’ una delle torri – non solo Asinelli e Garisenda – sopravvissute nei secoli. E domani, come magari qualche volta sarà accaduto nel Medioevo, sarà presa d’assalto. Nessun tentativo di esproprio, meglio precisarlo. Ma un’impresa che va sotto il nome di Pink Ascent. Il tutto grazie a un’idea del gruppo, ’ Occhialinirosa ’, che si sta trasformando in associazione e che ha potuto contare sulla collaborazione e il contributo dell’amministrazione comunale. Partiamo dal proprietario di casa, pardon, di Torre, Matteo Giovanardi, che ha messo a disposizione il tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torre Prendiparte, l’arrampicata. Un giovane la scalerà a mani nude Aspettando la scalata della torre Prendiparte, il videoAndrea Bonzi, membro del collettivo Occhialinirosa, sabato 11 aprile tenterà la salita in sicurezza della torre di Bologna. “Un’impresa mai vista al mondo”: la scalata della Torre PrendiparteBologna, 9 aprile 2026 – La prima volta al mondo: la scalata di una torre medievale, un'impresa mai realizzata finora. Temi più discussi: Sabato 11 aprile ci sarà l’arrampicata alla torre Prendiparte; Un’impresa mai vista al mondo: la scalata della Torre Prendiparte; FOTO | Climber si arrampica sulla Torre Prendiparte a Bologna, è la prima volta; Climber scala per la prima volta la Torre Prendiparte: sfida storica. Torre Prendiparte, l’arrampicata. Un giovane la scalerà a mani nudeDomani alle 16 Andrea Bonzi, 27enne del gruppo ’Occhialinirosa’, salirà fino alla cima dell’edificio medievale. Il ragazzo, durante l’impresa ribattezzata ’Pink Ascent’, sarà imbracato per procedere i ... quotidiano.net BOLOGNA: Pink Ascent, arrampicata alla torre PrendipartePortare lo sport in dialogo con la cultura, trasformando uno dei simboli della città in un palcoscenico verticale: è questo l’obiettivo di Pink Ascent, l’evento ideato da Occhialinirosa, con il ... renonews.it Scalata della Torre Prendiparte a #Bologna, sabato un climber proverà l'impresa: il premio sarà un aperitivo vista tetti. #freeclimbing #climbing x.com La Torre Prendiparte è alta 60 metri e ha alle spalle 800 anni di storia: dopo la scalata, il 'premio' sarà un aperitivo vista tetti. - facebook.com facebook