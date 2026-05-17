Arrivo di Mattarella e Meloni a Bologna per visitare i feriti di Modena

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capo dello Stato e la presidente del Consiglio sono atterrati all'aeroporto di Bologna Marconi. Entrambi si sono diretti verso il luogo in cui sono ricoverati alcuni feriti di Modena. La visita si svolge in giornata e riguarda persone coinvolte in un incidente avvenuto recentemente. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sul programma delle visite è stato reso noto. La presenza delle autorità è stata confermata tramite comunicati ufficiali.

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Il Capo dello Stato e la presidente del Consiglio sono atterrati al Marconi. Visiteranno le persone che sono state falciate da un'auto nel centro di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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