Arrivo di Mattarella e Meloni a Bologna per visitare i feriti di Modena
Il Capo dello Stato e la presidente del Consiglio sono atterrati all'aeroporto di Bologna Marconi. Entrambi si sono diretti verso il luogo in cui sono ricoverati alcuni feriti di Modena. La visita si svolge in giornata e riguarda persone coinvolte in un incidente avvenuto recentemente. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sul programma delle visite è stato reso noto. La presenza delle autorità è stata confermata tramite comunicati ufficiali.
Il Capo dello Stato e la presidente del Consiglio sono atterrati al Marconi. Visiteranno le persone che sono state falciate da un'auto nel centro di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Visita del Presidente Meloni ai due agenti feriti negli scontri di Torino
Sullo stesso argomento
Diretta auto sulla folla, Mattarella e Meloni oggi a Modena e Bologna per visitare i feriti. El Koudri indagato per strage e lesioni aggravateModena, 17 maggio 2026 – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove...
Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena ricoverati a Bologna e BaggiovaraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi sarà a Modena e Bologna per far visita ai feriti del grave episodio avvenuto ieri, quando Salim...
Mattarella in visita ai feriti di Modena x.com
La Scala, l'arrivo di Mattarella per il concerto che celebra gli 80 anni dalla ricostruzione - VIDEO - Facebook facebook
Conferenza stampa del Sinner dopo la vittoria nella semifinale del Masters di Roma 2026 (In italiano) reddit
La Scala, l'arrivo di Mattarella per il concerto che celebra gli 80 anni dalla ricostruzioneIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per partecipare al concerto ... msn.com
Viale off limits e stop attività per l’arrivo di MattarellaPONTEDERAStrada interdetta al traffico e chiusura di alcune attività che operano su viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. È stata firmata l’ordinanza dal sindaco di Pontedera che prevede alcune misure di ... lanazione.it