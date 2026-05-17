Arrivata a Trieste la nave bianca che ha sfidato il blocco di Hormuz

A Trieste è arrivata la nave da crociera Mein Schiff 4 di Tui Cruises, che ha attraversato lo stretto di Hormuz il 19 aprile. La nave, bianca e di grandi dimensioni, è arrivata nel porto cittadino dopo aver superato la zona di confine marittimo tra il Golfo e il mare Arabico. L’attracco è avvenuto questa mattina, senza incidenti o problemi di rilievo. La crociera prosegue il suo viaggio nel Mediterraneo senza ulteriori interruzioni.

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