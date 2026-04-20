Stretto di Hormuz nave da guerra Usa colpisce mercantile iraniano che elude il blocco

Nelle acque dello Stretto di Hormuz, sono state diffuse immagini di un cacciatorpediniere statunitense che ha colpito un mercantile iraniano. La nave commerciale aveva cercato di eludere un blocco in corso nella zona. Le forze militari americane hanno reso pubbliche le immagini dell’operazione senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Le immagini diffuse dall’esercito statunitense mostrano un cacciatorpediniere americano che apre il fuoco contro una nave mercantile battente bandiera iraniana nel Golfo dell’Oman, mentre quest’ultima tentava di eludere il blocco navale statunitense, secondo quanto affermato dal presidente Donald Trump e dalle forze armate statunitensi. L’incidente si verifica in un momento di forte tensione nello Stretto di Hormuz, un corridoio vitale per il petrolio e il gas naturale liquefatto mondiali, praticamente chiuso dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stretto di Hormuz, nave da guerra Usa colpisce mercantile iraniano che elude il blocco Notizie correlate Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto. Ecco come ci è riuscita Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I pagamenti imposti dall'Iran alle navi che transitano per lo stretto di Hormuz sono legali?; Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz, Khamenei minaccia gli Usa; Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusione; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG. Mappe utili per capire come va davvero nello stretto di HormuzPrima era chiuso, poi aperto e poi di nuovo chiuso: una breve guida per orientarsi da soli in mezzo a tanta confusione ... ilpost.it Stretto di Hormuz, nave iraniana sequestrata dagli USA: Teheran minaccia ritorsioni e vacilla laStretto di Hormuz, nave iraniana sequestrata dagli Usa: Teheran minaccia ritorsioni e vacilla la tregua Gli Usa sequestrano una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Teheran parla di pirateria e prom ... msn.com Cacciamine italiani pronti a rimuovere gli ordigni nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook