In fiamme la nave thailandese che aveva provato a forzare il blocco di Hormuz

Una nave cargo thailandese, la Mayuree Naree, è stata colpita mentre attraversava lo Stretto di Hormuz, secondo quanto comunicato dalla Marina Reale Thailandese. La nave ha tentato di superare il blocco e ora si trova in fiamme. L’incidente si è verificato in acque strategiche di fronte allo stretto, coinvolgendo un’unità battente bandiera thailandese.

La Marina Reale Thailandese ha confermato ufficialmente che una nave cargo battente bandiera thailandese Mayuree Naree è stata attaccata mentre navigava nei pressi dello Stretto di Hormuz. La nave portarinfuse era partita dal porto di Khalifa, negli Emirati Arabi Uniti, mercoledì mattina ed è.