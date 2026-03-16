In una comunicazione trasmessa in diretta, è stata annunciata la location del nuovo stadio di Napoli. La notizia si aggiunge alle discussioni sul campionato, la corsa alla Champions e alla recente sconfitta del Milan contro la Lazio, ma in casa azzurra si presta attenzione anche a questioni extra-calcistiche. La decisione sulla sede definitiva rappresenta un passo importante nel progetto dello stadio.

Oltre alle tematiche di campionato, la corsa Champions ed il Milan che ha perso terreno dopo la sconfitta contro la Lazio, in casa azzurra si guarda anche alle questioni che sono lontane dal terreno di gioco. Quello del nuovo Stadio è uno dei temi caldi che tiene banco ormai da mesi in casa azzurra. Napoli, il nuovo stadio e l’annuncio di Chiariello. C’è da capire se lo Stadio Diego Armando Maradona resterà lo stadio del Napoli o se ci saranno dei risvolti su quella che potrebbe essere una soluzione diversa. Umberto Chiariello ha parlato proprio di questo argomento ai microfoni di Canale 21. “De Laurentiis vuole lanciare il Napoli nell’elite internazionale attraverso le strutture. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, nuovo stadio: arriva l’annuncio in diretta sulla location

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