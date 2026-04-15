Verona Milan respinto il ricorso sull’ingresso dei tifosi rossoneri | la decisione del TAR non convince l’AIMC

Da calcionews24.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dall'AIMC riguardante l’ingresso dei tifosi del Milan allo stadio Bentegodi in occasione della partita contro il Verona. La decisione del tribunale ha confermato il diniego all'accesso per i supporter rossoneri. La questione riguarda le restrizioni imposte per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore e non prevede ulteriori ricorsi.

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