La diagnostica moderna sta compiendo passi da gigante nel rendere gli esami preventivi meno gravosi per il paziente, e la colon TAC ne è l'esempio più lampante. Conosciuta anche come colonscopia virtuale, questa indagine radiologica avanzata permette di esplorare l'interno del colon senza introdurre sonde endoscopiche lungo l'intero tratto intestinale. Ne abbiamo parlato con il professor Luca Maria Sconfienza, Responsabile di Radiologia Diagnostica presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi " Sant'Ambrogio" di Milano. La colonscopia virtuale non è una novità assoluta, ma negli ultimi anni ha subito una trasformazione profonda. A cambiare il gioco è stata l'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arriva la colonscopia virtuale con AI, meno invasiva e più efficace per lo screening del colon-retto

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