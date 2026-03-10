Marzo è il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, con un’attenzione particolare alla colonscopia, considerata un esame fondamentale per individuare eventuali problemi in modo tempestivo. Si tratta di un controllo che può salvare vite, permettendo di scoprire precocemente eventuali anomalie o lesioni. Le istruzioni per eseguire correttamente l’esame sono fondamentali per garantire risultati affidabili e precisi.

Marzo è il mese della prevenzione del tumore del colon-retto. Un’occasione importante per ricordare quanto la diagnosi precoce possa fare la differenza. Tra gli strumenti più efficaci per prevenire questo tumore c’è la colonscopia: un esame che fa ancora paura solo a sentirlo nominare, ma che permette di individuare e rimuovere lesioni precancerose e diagnosticare precocemente molte malattie intestinali. In questo episodio ne parliamo con il professor Silvio Danese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Quando è davvero necessario fare la colonscopia? Come prepararsi? E perché può salvare la vita? Ne parliamo qui. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Colonscopia, l’esame salvavita: istruzioni per l’uso

