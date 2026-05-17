Arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree bastano poche manovre per salvare la vita | una lezione speciale
Lunedì sera alle 20:30 nella sala Pertini di Santa Sofia si terrà un evento dedicato alla cittadinanza dell’Alta Valle del Bidente. L’incontro ha lo scopo di fornire informazioni su cosa sia un arresto cardiaco e come riconoscerlo tempestivamente. Verranno spiegate le manovre di base per intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree e arresto cardiaco, con l’obiettivo di sensibilizzare e preparare le persone a intervenire prontamente in situazioni di emergenza. L’iniziativa è aperta a tutti i residenti della zona.
Lunedì alle ore 20,30, nella sala Pertini in piazzetta Corzani 2, a Santa Sofia, si terrà una serata informativa aperta alla cittadinanza dell’Alta Valle del Bidente con l’obiettivo di far conoscere al maggior numero possibile di persone che cos’è un arresto cardiaco, come riconoscerlo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
CPR can save life | Cardiologist explains what everyone must know | Health Wrap | EP: 25
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