Arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree bastano poche manovre per salvare la vita | una lezione speciale

Lunedì sera alle 20:30 nella sala Pertini di Santa Sofia si terrà un evento dedicato alla cittadinanza dell’Alta Valle del Bidente. L’incontro ha lo scopo di fornire informazioni su cosa sia un arresto cardiaco e come riconoscerlo tempestivamente. Verranno spiegate le manovre di base per intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree e arresto cardiaco, con l’obiettivo di sensibilizzare e preparare le persone a intervenire prontamente in situazioni di emergenza. L’iniziativa è aperta a tutti i residenti della zona.

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