Salvano la vita a una donna in arresto cardiaco | premiati due carabinieri

"Non chiamateci eroi. Abbiamo solo fatto il nostro dovere". Così Brigadiere Roberto Beraldi e Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mario Viola hanato il prestigioso riconoscimento ricevuto domenica 22 marzo a Piancavallo. I due Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone sono stati premiati con un "Attestato di riconoscenza" dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana - Comitato FVG) per aver salvato la vita a una sciatrice colpita da arresto cardiaco sulle piste da sci. Era il 19 febbraio 2026, intorno alle 14, quando durante il servizio di vigilanza sulle nevi di Piancavallo i due militari notano una donna di 52 anni della Destra Tagliamento accasciarsi priva di sensi nei pressi dell'impianto "Busa", davanti agli occhi del figlio diciassettenne. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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