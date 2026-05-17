Arrestato in Spagna Pietro Izzo reggente del clan Ricciardi | era latitante da 1 anno

In Spagna, è stato catturato Pietro Izzo, considerato il reggente del clan Ricciardi. L'uomo, di 60 anni, era da un anno ricercato e si trovava ad Alicante, dove è stato localizzato e arrestato dalla polizia locale e da quella italiana. La sua latitanza era iniziata nel giugno del 2024. La collaborazione tra le forze di polizia dei due paesi ha portato alla sua individuazione e alla successiva detenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui