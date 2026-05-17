Arrestato in Spagna Pietro Izzo reggente del clan Ricciardi | era latitante da 1 anno
In Spagna, è stato catturato Pietro Izzo, considerato il reggente del clan Ricciardi. L'uomo, di 60 anni, era da un anno ricercato e si trovava ad Alicante, dove è stato localizzato e arrestato dalla polizia locale e da quella italiana. La sua latitanza era iniziata nel giugno del 2024. La collaborazione tra le forze di polizia dei due paesi ha portato alla sua individuazione e alla successiva detenzione.
Izzo, 60 anni, è stato rintracciato dalla polizia italiana e da quella spagnola ad Alicante. Considerato il reggente del clan Licciardi, Pietro Izzo era latitante dal giugno del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CAMORRA, ARRESTATO IN SPAGNA PIETRO IZZO ERA IL REGGENTE DEL CLAN LICCIARDI
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