Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno arrestato in Spagna un uomo ritenuto un esponente di spicco del clan Licciardi. La cattura è avvenuta dopo che i familiari, intenzionati a raggiungerlo, hanno segnalato la sua presenza alle autorità. La persona era ricercata da tempo per la sua presunta appartenenza alla criminalità organizzata. L'arresto si inserisce in un'operazione più ampia volta a contrastare le attività illecite del clan.

Lo ha tradito l’attivismo dei familiari che si preparavano a raggiungerlo in Spagna: è così che si è arrivati all’arresto di Pietro Izzo, esponente di spicco del clan Licciardi, fermato dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Policia Nacional de Madrid ad Alicante, in Spagna, dove trascorreva la latitanza. Izzo, che vanta una storica militanza camorristica quale esponente di vertice del clan Licciardi confederato ai clan Contini e Mallardo, al cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano, potendo contare su una fitta rete di favoreggiatori e sulla disponibilità di ingenti risorse economiche, si era sottratto alla cattura... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Camorra: catturato in Spagna Pietro Izzo, esponente di spicco del clan Licciardi

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