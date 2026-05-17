Arrestato con cocaina e 2.740 euro in contanti assolto 19enne

Il tribunale di Sciacca ha deciso di assolvere un ragazzo di 19 anni, accusato di detenzione di droga e denaro. L’arresto risale a luglio dell’anno scorso, quando gli agenti avevano trovato in suo possesso cocaina e circa 2.740 euro in contanti. Durante il processo, sono state presentate prove insufficienti per dimostrare che il giovane avesse intenzioni di spacciare. La sentenza ha quindi stabilito l’assenza di responsabilità penale per il ragazzo.

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