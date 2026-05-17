Arrestato con cocaina e 2.740 euro in contanti assolto 19enne
Il tribunale di Sciacca ha deciso di assolvere un ragazzo di 19 anni, accusato di detenzione di droga e denaro. L’arresto risale a luglio dell’anno scorso, quando gli agenti avevano trovato in suo possesso cocaina e circa 2.740 euro in contanti. Durante il processo, sono state presentate prove insufficienti per dimostrare che il giovane avesse intenzioni di spacciare. La sentenza ha quindi stabilito l’assenza di responsabilità penale per il ragazzo.
Il tribunale di Sciacca ha assolto per insufficienza di prove Nicolas Sabella, diciannovenne finito a processo dopo l’arresto avvenuto nel luglio dello scorso anno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, era stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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