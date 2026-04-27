Dosi di cocaina pronte da vendere e migliaia di euro in contanti | scatta l' arresto per un 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di dosi di cocaina pronte per la vendita e di diverse migliaia di euro in contanti. Durante un controllo, ha tentato di scappare, ma il suo tentativo è stato frustrato da un pacchetto di sigarette e dal suo tentativo di allontanarsi. I Carabinieri hanno proceduto con l'arresto.

Avrebbe cercato di eludere un controllo dei Carabinieri, ma il suo tentativo di allontanarsi e un pacchetto di sigarette lo hanno tradito. Un ragazzo di 19 anni, cittadino albanese domiciliato a Rimini, è stato arrestato lo scorso 22 aprile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Borsello sospetto, spuntano 33 dosi di cocaina e 1500 euro in contanti: per il 20enne scatta l'arrestoGirava in viale Carducci con 33 dosi di cocaina nel borsello, il suo nervosismo ha insospettito gli agenti di Polizia: una vicenda che si è conclusa... Cefalù: 50g di cocaina e dosi pronte. Arresto dopoUn controllo routinario della Sezione radiomobile dei carabinieri di Cefalù ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni, residente a Lascari. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: DROGA IN AUTO, ARRESTATO CON 11 DOSI DI COCAINA PRONTE ALLO SPACCIO; Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Blitz della Mobile: a casa gli trovano cocaina per diecimila euro, in manette cinquantenne; Sorpreso a vendere crak, nelle tasche altre dosi pronte per essere spacciate. Spaccio a Bolzano, sequestrate 50 dosi di cocaina: arrestata una personaOperazione antidroga del nucleo investigativo nei giorni scorsi. Monitorati movimenti sospetti e scattato il controllo vicino all’abitazione. In casa trovati stupefacenti, bilancino e contanti ... altoadige.it DROGA IN AUTO, ARRESTATO CON 11 DOSI DI COCAINA PRONTE ALLO SPACCIOI Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un 45enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua auto occultava la droga in un nascondiglio segreto ... tvqui.it I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano sequestrano ancora cocaina, arrestando un albanese in possesso di oltre 50 dosi di cocaina, per complessivi grammi 73, e un manganello. Continua l’attività incessante di contrasto al traffico di sostanze stupef - facebook.com facebook Un altro blitz al Quarticciolo, nella periferia est della Capitale: in campo un dispositivo interforze composto da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il bilancio è di 8 arresti e 1 denuncia, 5 cittadini stranieri condotti all’Ufficio immigrazione per veri x.com