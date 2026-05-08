VIDEO | Bucci canta con gli alpini e scherza | Sono il presidente veda un po' lei

Attraverso un simpatico video girato in piazza De Ferrari, il presidente della Regione Marco Bucci ha dato il benvenuto agli alpini arrivati in città per la 97esima Adunata Nazionale. Accolto da un gruppetto di Penne Nere del Coro Soreghina di Genova, il governatore si è unito al canto dopo un.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Marco Bucci e Silvia Salis cantano insieme Bella Ciao in occasione del corteo per il 25 aprile in centro a Genova #telenord #25aprile #salis #bucci #genova - facebook.com facebook