La cantante ha deciso di parlare pubblicamente in risposta alle critiche ricevute sul suo peso e sul suo aspetto fisico. In un messaggio condiviso sui social, ha affermato di essere una persona imperfetta, sottolineando di essere allo stesso tempo giovane e vecchia, bella e brutta. Ha anche invitato le persone ad ascoltarla invece di limitarsi a giudicarla dall’aspetto, chiedendo di essere lasciata in pace. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni sui social network e tra i fan.

Il suo aspetto fisico è stato spesso argomento di discussione online: le sue foto sono state analizzate nei dettagli, i giudizi verso di lei sono stati spesso aggressivi. Un meccanismo che la cantante lucana ha deciso di denunciare apertamente, spiegando quanto possano pesare i commenti su chi vive costantemente sotto gli occhi del pubblico. «Ognuno vive come può, si aggrappa a ciò a cui arriva. ridere non è facile, il mondo te lo devi raccontare e pure il modo», scrive Arisa, e nel post descrive se stessa attraverso una lunga serie di contraddizioni: «Io sono felice, sono triste, sono sola, sono piena di gente. Sono magra, imperfetta,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Arisa: «Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano. Ascoltatemi e non mi guardate più»

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Arisa: Ascoltatemi e non mi guardate più - Vita in diretta 11/05/2026

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