Oggi una cantante italiana ha condiviso un messaggio su Instagram rivolto a chi commenta il suo aspetto. Nell’ultimo post, ha scritto: “Ascoltatemi e non mi guardate più”, riferendosi ai commenti e alle critiche che riceve quotidianamente. La sua comunicazione si è rivolta a un pubblico che l’ha osservata e giudicata, suscitando attenzione tra i follower e i media. La cantante ha scelto di esprimersi pubblicamente in questo modo, senza ulteriori dettagli.

“ Ascoltatemi e non mi guardate più “: Arisa si sfoga. Lo fa su Instagram e il messaggio sembra avere destinatari multipli, facilmente individuabili. Sono tanti i commentatori, i leoni da tastiera, che hanno parlato del corpo della cantante, mettendolo al centro del discorso: “Ozempic”, “È dovuta diventare come le altre popstar italiane”, “Troppo magra”. Commenti, molti. E lei ha deciso di rispondere: “Ognuno vive come può, si aggrappa a ciò a cui arriva. ridere non è facile, il mondo te lo devi raccontare e pure il modo. Io sono felice, sono triste, sono sola, sono piena di gente. Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano e pure un partigiano, sono il mio specchio, la mia voce, i no che ricevo, quelli che dico, i si che sono sempre gli stessi, novità poche, il cuore spento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti… Ascoltatemi e non mi guardate più”: Arisa risponde ai commenti sul suo aspetto

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Arisa su Ig Amate la gente per quello che è perché questo significa amare. Oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti. L’ho scelto per cantare, allora ascoltatemi e non mi guardate più. Io vi amo e basta. x.com