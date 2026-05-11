Sono diventata una macchina Prima usavo creme e profumi Ora mi metto il kohl solo per ricordarmi che sono ancora un essere umano
Una donna palestinese ha condiviso la sua esperienza, affermando di essere ormai diventata come una macchina, passando da usare creme e profumi a mettere il kohl come modo per ricordarsi di essere ancora umana. La sua testimonianza si inserisce nel racconto di donne che, ogni giorno, affrontano difficoltà e perdurano nel mantenere la normalità, senza essere viste come simboli o vittime, ma per ciò che fanno nella vita di tutti i giorni.
N on icone, né vittime. Non eroine da celebrare, né martiri da compiangere. «Le donne palestinesi chiedono di essere viste e raccontate per ciò che fanno ogni giorno: tengono insieme la quotidianità, anche quando tutto intorno crolla». È da questa consapevolezza che parte Martina Albini, Coordinatrice del Centro Studi WeWorld, nel raccontare Her Future at Risk, la nuova indagine dedicata all’ impatto di genere delle crisi umanitarie. Dopo Afghanistan e Ucraina, il focus si sposta oggi sulla Palestina: Gaza, Cisgiordania e sull’ intreccio soffocante e sistematico tra occupazione militare e strutture patriarcali preesistenti. Madri palestinesi e israeliane a Roma camminano scalze per la pace X Leggi anche › Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri.🔗 Leggi su Iodonna.it
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