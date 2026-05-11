Una donna palestinese ha condiviso la sua esperienza, affermando di essere ormai diventata come una macchina, passando da usare creme e profumi a mettere il kohl come modo per ricordarsi di essere ancora umana. La sua testimonianza si inserisce nel racconto di donne che, ogni giorno, affrontano difficoltà e perdurano nel mantenere la normalità, senza essere viste come simboli o vittime, ma per ciò che fanno nella vita di tutti i giorni.

N on icone, né vittime. Non eroine da celebrare, né martiri da compiangere. «Le donne palestinesi chiedono di essere viste e raccontate per ciò che fanno ogni giorno: tengono insieme la quotidianità, anche quando tutto intorno crolla». È da questa consapevolezza che parte Martina Albini, Coordinatrice del Centro Studi WeWorld, nel raccontare Her Future at Risk, la nuova indagine dedicata all’ impatto di genere delle crisi umanitarie. Dopo Afghanistan e Ucraina, il focus si sposta oggi sulla Palestina: Gaza, Cisgiordania e sull’ intreccio soffocante e sistematico tra occupazione militare e strutture patriarcali preesistenti. Madri palestinesi e israeliane a Roma camminano scalze per la pace X Leggi anche › Israeliane e palestinesi a piedi nudi: a Roma la marcia scalza delle madri.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sono diventata una macchina. "Prima" usavo creme e profumi. Ora mi metto il kohl solo per ricordarmi che sono ancora un essere umano»

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