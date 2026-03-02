Carlo Conti confessa qual è la sua canzone preferita di Sanremo E Sal Da Vinci? Non me l’aspettavo

Carlo Conti ha rivelato quale sia la sua canzone preferita di Sanremo, mentre Sal Da Vinci ha commentato di non essersi aspettato la vittoria di una particolare canzone. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Firenze il 2 marzo 2026. Conti ha espresso il suo gradimento per una specifica traccia del festival, mentre Sal Da Vinci si è mostrato sorpreso dal risultato.

Firenze, 2 marzo 2026 – “Sal Da Vinci? Non avrei mai immaginato che la sua canzone potesse vincere. A mio giudizio il brano più bello era quello di Fedez e Masini”. Lo ha rivelato oggi Carlo Conti in un’intervista a Radio Toscana. A due giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2026, il conduttore e direttore artistico ha tracciato un bilancio a caldo della 76esima edizione. Sal Da Vinci, 26 anni fa il debutto in teatro in Toscana Il bilancio del Festival e lo share della finale “Ho fatto semplicemente il mio lavoro e spero di averlo fatto bene. Poi non si può piacere a tutti, ma i risultati sono stati ancora una volta clamorosi perché abbiamo finito con il 70% di share e 11 milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

