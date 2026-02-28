Stasera si conclude il festival della canzone italiana a Sanremo 2026, con Arisa e Serena Brancale che si sono mantenute tra i primi cinque in classifica. Sale invece Ermal Meta, mentre la cantante leccese Carolina Bubbico, che si fa chiamare maestra, ha ricevuto applausi durante la manifestazione. La manifestazione vede una presenza significativa di artisti provenienti dalla Puglia e dalla Lucania.

Finisce stasera il festival della canzone italiana. La pattuglia pugliese e lucana ha delle ottime possibilità di arrivare molto in alto, considerato che Arisa e Serena Brancale sono state costantemente nel quintetto di testa della classifica. Ermal Meta poi è in crescendo con la sua "Stella Stellina" che ha lasciato il segno. Ieri la serata delle cover, con i duetti. Fiorella Mannoia è stata eccezionale nella sua interpretazione, accanto a Michele Bravi, di "Domani è un altro giorno". Ha vinto Ditonellapiaga con Tony Pitony, interpretata "The Lady is a Tramp". Carolina Bubbico, direttrice d'orchestra leccese, al momento del suo impegno ieri sera, quando Laura Pausini ha detto "dirige il maestro", con un sorriso l'ha corretta: maestra. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sanremo 2026, serata finale: Arisa e Serena Brancale sempre tra i primi cinque, sale Ermal Meta Festival della canzone italiana: la leccese Carolina Bubbico che ha voluto farsi chiamare maestra, applaudita

Leggi anche: Sanremo 2026, serata finale: Arisa e Serena Brancale sempre tra i primi cinque, sale Ermal Meta Festival della canzone italiana

Leggi anche: Sanremo 2026: dopo la prima serata Arisa e Serena Brancale nel quintetto di testa Giuria sala stampa: anche Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez & Masini tra i primi cinque

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serena Brancale.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, la scaletta della serata finale; Sanremo 2026, il programma del Festival: concorrenti e ospiti, serata per serata; Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti, l'ordine di uscita dei cantanti, gli ospiti, i conduttori e chi vota stasera.

Sanremo 2026, la quarta serata: trionfa lo show con Ditonellapiaga e TonyPitony, tutti pazzi per Cristina D'Avena. La classifica finaleDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Sanremo 2026, la scaletta della serata finaleSabato 28 febbraio all'Ariston è di scena il gran finale della 76/a edizione del festival. ansa.it

Sanremo 2026, serata cover: trionfano Ditonellapiaga e Tony Pitony Terzo posto per Arisa, nemmeno in top ten Serena Brancale https://www.antennasud.com/sanremo-serata-cover-trionfano-ditonellapiaga-e-tony-pitony/ - facebook.com facebook

Serata Cover Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame mucho” #Sanremo2026 x.com