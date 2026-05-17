Ospite a Verissimo, Arisa ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale. La cantante ha spiegato di essere attualmente single e di non essere interessata a relazioni occasionali. Ha anche parlato del suo rapporto con il corpo e con le fragilità, lasciando trasparire un atteggiamento di accettazione verso sé stessa. La sua presenza nello studio televisivo ha suscitato attenzione per la sincerità con cui ha affrontato questi temi.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Arisa ha aperto il suo cuore sulla vita sentimentale. Attualmente single, ha dichiarato di non cercare relazioni occasionali e di sentirsi bene da sola. La cantautrice ha anche risposto alle critiche sul suo aspetto, mostrando una nuova consapevolezza. Natalia Paragoni cambia nome alla figlia: ecco il motivo della scelta Arisa e le relazioni: nessun interesse per il momento. Durante l’intervista, Arisa ha affermato: “Sono molto focosa da fidanzata, ma da single non cerco rapporti occasionali”. Ha spiegato di non sentire l’esigenza di avere una relazione a tutti i costi, rifiutando anche i suggerimenti delle amiche che usano app per incontri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Arisa a Verissimo spiazza tutti: amore, corpo e fragilità

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