A pochi mesi dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo, l’artista è intervenuta a Verissimo per rispondere alle critiche sul suo aspetto fisico, affermando di essere cresciuta. Durante l’intervista, ha anche parlato di emozioni e sentimenti legati alla sua vita personale e professionale. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza recente, riflettendo su un periodo che definisce ricco di soddisfazioni e nuove prospettive.

Un periodo ricco di soddisfazioni, per Arisa, che arriva a Verissimo con un carico di esperienze tutto nuovo che parte dal grande ritorno al Festival di Sanremo. Magica Favola ha raggiunto il quinto posto e aperto la strada al nuovo album Foto mosse, il primo scritto di suo pugno. Su Canale5 c’è spazio per parlare d’amore ma anche di quello che è cambiato dentro di lei, fino a spingerla cambiare la rotta anche nel modo di presentarsi al suo pubblico. Arisa a Verissimo, la replica alle polemiche. Dopo la prima serie di complimenti che si sono scambiate l’una con l’altra, per Arisa e Silvia Toffanin arriva il momento di parlare di cose importanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa a Verissimo replica alle critiche sul suo fisico: “Sono cresciuta”. Poi parla d’amore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arisa incanta il red carpet dei David di Donatello col suo nude look

Sullo stesso argomento

Arisa si sfoga dopo le critiche sul fisico: “Non guardatemi più”Commenti continui, osservazioni e pettegolezzi sul suo fisico: Arisa non ce la fa più e si sfoga su Instagram.

“Olivia Wilde risponde alle critiche sul suo aspetto: “Non sono morta” (e svela cosa è successo davvero)”Olivia Wilde ha deciso di affrontare con ironia le critiche ricevute per il suo aspetto durante un’intervista al San Francisco International Film...

Arisa ha fatto pace con Rosalba e a Verissimo parla della sua magrezzaArisa è cambiata, racconta che è cresciuta, ha fatto pace con se stessa, con Rosalba. A Verissimo oggi 16 maggio 2026 non manca la domanda sul suo nuovo corpo ... ultimenotizieflash.com

Arisa e l'amicizia con MogolArisa parla a Verissimo della sua amicizia con il grande maestro Mogol. msn.com