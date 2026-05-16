Arisa a Verissimo replica alle critiche sul suo fisico | Sono cresciuta Poi parla d’amore

Da dilei.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dal suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo, l’artista è intervenuta a Verissimo per rispondere alle critiche sul suo aspetto fisico, affermando di essere cresciuta. Durante l’intervista, ha anche parlato di emozioni e sentimenti legati alla sua vita personale e professionale. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza recente, riflettendo su un periodo che definisce ricco di soddisfazioni e nuove prospettive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un periodo ricco di soddisfazioni, per Arisa, che arriva a Verissimo con un carico di esperienze tutto nuovo che parte dal grande ritorno al Festival di Sanremo. Magica Favola ha raggiunto il quinto posto e aperto la strada al nuovo album Foto mosse, il primo scritto di suo pugno. Su Canale5 c’è spazio per parlare d’amore ma anche di quello che è cambiato dentro di lei, fino a spingerla cambiare la rotta anche nel modo di presentarsi al suo pubblico. Arisa a Verissimo, la replica alle polemiche. Dopo la prima serie di complimenti che si sono scambiate l’una con l’altra, per Arisa e Silvia Toffanin arriva il momento di parlare di cose importanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

arisa a verissimo replica alle critiche sul suo fisico sono cresciuta poi parla d8217amore
© Dilei.it - Arisa a Verissimo replica alle critiche sul suo fisico: “Sono cresciuta”. Poi parla d’amore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arisa incanta il red carpet dei David di Donatello col suo nude look

Video Arisa incanta il red carpet dei David di Donatello col suo nude look

Sullo stesso argomento

Arisa si sfoga dopo le critiche sul fisico: “Non guardatemi più”Commenti continui, osservazioni e pettegolezzi sul suo fisico: Arisa non ce la fa più e si sfoga su Instagram.

“Olivia Wilde risponde alle critiche sul suo aspetto: “Non sono morta” (e svela cosa è successo davvero)”Olivia Wilde ha deciso di affrontare con ironia le critiche ricevute per il suo aspetto durante un’intervista al San Francisco International Film...

arisa a verissimo replicaArisa ha fatto pace con Rosalba e a Verissimo parla della sua magrezzaArisa è cambiata, racconta che è cresciuta, ha fatto pace con se stessa, con Rosalba. A Verissimo oggi 16 maggio 2026 non manca la domanda sul suo nuovo corpo ... ultimenotizieflash.com

Arisa e l'amicizia con MogolArisa parla a Verissimo della sua amicizia con il grande maestro Mogol. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web