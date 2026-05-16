Arisa spiazza Silvia Toffanin a Verissimo | ‘Ogni tanto vi faccio vedere…’ poi la confessione intima

Durante una recente intervista a Verissimo, la cantante ha sorpreso il pubblico e l'ospite con alcune confidenze personali. Con tono scherzoso, ha parlato della sua presenza su un’app di incontri, condividendo dettagli che hanno suscitato sorpresa. Dopo aver scherzato sulla possibilità di mostrare più spesso aspetti della sua vita, ha fatto una confessione intima che ha lasciato Silvia Toffanin senza parole, creando un momento inaspettato per il pubblico presente.

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La cantante si racconta tra ironia, app di incontri e una battuta che lascia senza parole Silvia Toffanin. Arisa torna a Verissimo e, come spesso accade quando si lascia andare senza filtri, riesce a trasformare l’intervista in un mix di ironia, confessioni personali e battute imprevedibili. Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha parlato della sua vita sentimentale, del rapporto con il proprio corpo e anche della difficoltà di trovare oggi un amore autentico. Ma a far discutere sono soprattutto alcune frasi pronunciate durante la puntata, tra doppi sensi e confessioni che hanno spiazzato perfino la conduttrice. “L’amore? Zero”. Arisa ha confermato di essere single e di non vivere relazioni occasionali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Arisa spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: ‘Ogni tanto vi faccio vedere…’, poi la confessione intima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026: Serena Brancale abbraccia Sal Da Vinci nel backstage in finale Sullo stesso argomento Claudio Amendola piange a Verissimo, la richiesta a Silvia ToffaninIl ritorno de I Cesaroni segna uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva ma porta con sé anche un’assenza difficile da colmare. Verissimo, Sal Da Vinci e un regalo inaspettato per Silvia ToffaninUn regalo inaspettato quello che Sal Da Vinci ha portato nello studio di Verissimo su Canale 5 per la conduttrice Silvia Toffanin. Silvia Toffanin è inarrestabile: sta per condurre un programma nuovissimo! Ecco di cosa si trattaNuovo progetto in arrivo per Silvia Toffanin dopo il successo di Verissimo: cresce la curiosità attorno al futuro della conduttrice. donnapop.it Silvia Toffanin non si ferma: dopo Verissimo, arriva uno speciale di Amici?Dopo la finale del 17 maggio, Silvia Toffanin dovrebbe celebrare i talenti di Maria De Filippi con una puntata evento il 23 maggio ... quotidiano.net