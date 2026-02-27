Roma | controlli ad Ariccia e Genzano due persone arrestate e due denunciate

Lo scorso 25 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno effettuato controlli nei Comuni di Ariccia e Genzano di Roma. Durante le operazioni, sono state arrestate due persone e altre due sono state denunciate. Gli interventi hanno coinvolto le forze dell’ordine locali, che hanno portato a questi provvedimenti. Non sono stati specificati ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui reati contestati.

E’ di due persone arrestate e altre due denunciate il bilancio dei controlli eseguiti lo scorso 25 febbraio dai carabinieri della Compagnia di Velletri, nei Comuni di Ariccia e Genzano di Roma, in provincia della Capitale. Le attività erano finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e i reati predatori, specialmente nelle aree notoriamente a più elevata sensibilità. Dettagli sugli arresti e sulle denunce. In particolare, i militari hanno arrestato due persone e denunciato una terza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Durante le operazioni, sono stati sequestrati complessivamente oltre 138 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, insieme a due pistole scacciacani prive di tappo rosso, munizioni e due coltelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

