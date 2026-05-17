Arezzo si svuota | -820 negozi in 10 anni cala il commercio locale

Negli ultimi dieci anni, il centro di Arezzo ha visto la chiusura di circa 820 negozi, con un conseguente calo del commercio locale. Nonostante questa diminuzione di attività commerciali, i ricavi complessivi nel settore sono aumentati. Allo stesso tempo, il numero di lavoratori attivi nel commercio è cresciuto, creando un paradosso tra il calo delle botteghe e l’incremento di entrate e occupazione. La situazione solleva interrogativi sulla composizione e le dinamiche del settore commerciale in città.

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? Domande chiave Perché i ricavi ad Arezzo crescono mentre i negozi chiudono?. Come fanno i lavoratori del settore ad aumentare nonostante le chiusure?. Quali province toscane stanno perdendo più attività commerciali?. Cosa rischia il centro storico con la scomparsa delle botteghe storiche?.? In Breve Addetti in Toscana aumentati di 30.900 unità tra il 2015 e il 2025.. Ricavi medi dei negozi toscani cresciuti del 37,8% nel decennio analizzato.. Arezzo registra un balzo dei ricavi del 48,0% nonostante la chiusura dei negozi.. Pisa e Massa-Carrara registrano cali percentuali rispettivamente del 13,8% e 16,3%.. Arezzo perde 820 esercizi commerciali tra il 2015 e il 2025, segnando un calo dell’11,4% che svuota i centri storici e le vie del commercio di prossimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo si svuota: -820 negozi in 10 anni, cala il commercio locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arezzo, Fiera Antiquaria di 3 giorni a maggio. Suolo pubblico gratis per il giorno in più Sullo stesso argomento Leggi anche: Negozi di vicinato, in 10 anni scomparse 820 attività ad Arezzo Commercio locale, in dieci anni persi oltre mille negozi nel modeneseLa mappa del commercio di vicinato in Emilia-Romagna continua a ridisegnarsi, e i dati dell'ultimo decennio non lasciano spazio a dubbi: i territori... Negozi di vicinato, in 10 anni scomparse 820 attività ad ArezzoE' quanto emerge dall'analisi condotta da Nomisma presenta la prima edizione dell’Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale ... arezzonotizie.it Via Calamandrei si svuota. Asl, la mappa delle sediL’Asl ridisegna la propria geografia organizzativa ad Arezzo e avvia una nuova fase nel percorso di razionalizzazione degli spazi. Avviata la procedura di disdetta dell’immobile di via Calamandrei, ... lanazione.it