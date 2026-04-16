Commercio locale in dieci anni persi oltre mille negozi nel modenese

Negli ultimi dieci anni, nel modenese si sono chiusi più di mille negozi di vicinato, contribuendo a un progressivo svuotamento del commercio locale. I dati relativi a questa decade mostrano come il numero di attività commerciali tradizionali sia diminuito in modo consistente, influenzando la composizione delle strade e delle piazze della zona. La situazione riflette un mutamento più ampio che coinvolge l'intera regione, dove la mappa dei negozi sta cambiando radicalmente.

La mappa del commercio di vicinato in Emilia-Romagna continua a ridisegnarsi, e i dati dell'ultimo decennio non lasciano spazio a dubbi: i territori si stanno progressivamente svuotando dei tradizionali punti vendita. A confermarlo è la prima edizione dell'Osservatorio Reciprocità e Commercio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Parma resiste ma il commercio arretra: oltre 8mila negozi persi in Emilia-Romagna in dieci anniNegozi che chiudono, serrande che si abbassano e centri storici sempre più svuotati. Leggi anche: Commercio, in dieci anni in Emilia-Romagna persi 8 mila negozi di vicinato Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Commercio locale, persi 86mila negozi in dieci anni; Commercio locale, centri storici sempre più deserti. In dieci anni scomparse dal mercato 86mila attività; Commercio locale, in dieci anni persi oltre mille negozi nel modenese; EMILIA-ROMAGNA: Crisi commercio locale, in 10 anni spariti 8mila negozi | VIDEO. Commercio locale, persi 86mila negozi in dieci anniBene la ristorazione con +25,2% di unità locali, male cultura e svago (-28%) e tessile e abbigliamento (-21,4%). Rischio di diversificazione commerciale in ... repubblica.it Commercio locale, il paradosso italiano: +21% di addetti ma -86.000 negozi in 10 anni. E il rischio desertificazione avanzaCommercio locale: tra il 2015 e il 2025 cresce il numero degli addetti (+21,2%), ma si contrae la rete distributiva (86.000 negozi in meno) La ristorazione rimane il vero motore di crescita (+26,2% le ... giornaledellepmi.it A Genova si riaccende il confronto sulla gestione della sosta in centro e sulle misure a sostegno del commercio locale. La maggioranza ha respinto la proposta di introdurre una sperimentazione di parcheggi gratuiti, avanzata dal centrodestra e sostenuta da - facebook.com facebook