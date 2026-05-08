OIDA porta la musica dove un ci passa manco Google Maps | concerti tra palazzi giardini segreti e fiaschi boni

Arezzo offre spazi inaspettati tra i suoi palazzi e giardini nascosti, spesso sconosciuti anche ai residenti. Tra queste location si trovano sale affrescate e un museo dedicato all’olio, spesso ignorati dal passante quotidiano. OIDA organizza concerti in questi luoghi segreti, portando la musica in ambienti insoliti e poco frequentati, dove pochi hanno l’occasione di entrare.

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Ad Arezzo c’è gente che passa tutti i giorni davanti a certi portoni senza sapé cosa c’è dietro. E invece dietro ci trovi sale affrescate, giardini nascosti e pure un museo dell’olio. Basta mettece un quartetto, due calici e un po’ di musica fatta bene. e zac, nasce “Arezzo Nascosta”. La rassegna dell’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo torna anche quest’anno con tre appuntamenti sparsi tra città e provincia, infilando concerti in posti dove normalmente al massimo senti rimbombà i piccioni o il vicino che stende i panni. Si parte domenica 17 maggio dal Palazzo Vescovile. Nella Sala di Giustizia, tutta affrescata e bella seriosa, arriva il gruppo vocale Vox Cordis diretto dal maestro Lorenzo Donati.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - OIDA porta la musica dove un ci passa manco Google Maps: concerti tra palazzi, giardini segreti e fiaschi boni Notizie correlate Musica tra le ville medicee: 15 concerti nei giardini del 2026? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno i concerti nelle nuove ville fuori Firenze? Come cambierà l'ascolto della musica nei giardini storici UNESCO?... Google Maps si rinnova con Gemini AI: Ask Maps e navigazione immersiva in 3DGoogle Maps entra in una nuova fase evolutiva grazie all’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini AI sviluppati da Google.