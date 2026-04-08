Formia getta le basi per l’istituzione dell’Area Marina Protetta

A Formia si è tenuto il primo tavolo tecnico in Comune dedicato alla creazione di un’Area Marina Protetta. L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso volto a tutelare l’ecosistema marino e a sviluppare un modello di sviluppo sostenibile. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e esperti del settore, con l’obiettivo di definire le linee guida per l’istituzione dell’area protetta.

. C’è stato in Comune il primo tavolo tecnico che ha segnato l’avvio di un percorso strategico volto alla tutela dell’ecosistema marino e alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile.L'incontro è stato aperto dai saluti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Sta per nascere l'Area Marina Protetta dell’isola di CapriNella seduta di stamattina, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che consentirà di avviare l’istruttoria tecnica per la sua... Leggi anche: Capri diventa “Area marina protetta”: via libera all’unanimità dal Senato