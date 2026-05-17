Arcore | rimpasto anti crisi Via il vice dentro Di Tullio

A Arcore, il sindaco ha annunciato un rimpasto di giunta che prevede l'uscita del vicesindaco e l'ingresso di un consigliere dissidente. Questa modifica avviene in un momento di tensione politica, mentre il primo cittadino si prepara a far approvare la mozione di sfiducia presentata contro di lui. Con questa decisione, il sindaco punta a consolidare la maggioranza e a proseguire il suo mandato fino alla fine della consiliatura. La situazione rimane sotto osservazione in vista dei prossimi sviluppi politici.

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Fuori il vicesindaco, dentro una dissidente. Con un rimpasto di Giunta Maurizio Bono smina la mozione di sfiducia a suo carico e stacca il biglietto per arrivare a fine consiliatura. L’opposizione di centrosinistra ad Arcore resta a bocca asciutta. Il primo cittadino si salva ridisegnando gli equilibri del centrodestra. A pagare il prezzo più caro è Lorenzo Belotti, ormai il suo ex vice con deleghe pesanti come Urbanistica e Lavori pubblici. Al suo posto entra Valeria Di Tullio, consigliera di area leghista e protagonista, insieme a Fabio Varrecchia e Giovanni Timpano entrambi di Fratelli d’Italia, della fronda che per settimane ha tenuto l’Amministrazione con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcore: rimpasto anti crisi. Via il vice, dentro Di Tullio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arcore, il bilancio bocciato spacca la maggioranza: rischio crisi? Cosa sapere Il consiglio di Arcore boccia il bilancio della giunta Bono con nove voti contrari. Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”NAPOLI - Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più... Arcore: rimpasto anti crisi. Via il vice, dentro Di TullioLa consigliera leghista tra i frondisti che avevano mandato sotto la Giunta. Paga il prezzo più caro Lorenzo Belotti, delegato a Urbanistica e Lavori pubblici. ilgiorno.it Arcore, il rimpasto salva la giunta Bono: una ribelle in giuntaValeria Di Tullio (Lega) diventa assessora ai Servizi Sociali. Il vicesindaco Lorenzo Belotti esce. Luca Travascio diventa super-assessore. Maurizio Bono riparte. mbnews.it