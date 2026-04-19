Da ieri è disponibile il cofanetto “80 Tullio”, un box in 4 LP che celebra gli ottant’anni di Tullio De Piscopo. La raccolta comprende brani e registrazioni legate alla carriera del musicista napoletano, considerato tra i più influenti e riconoscibili nel panorama musicale italiano e internazionale. La pubblicazione segna un momento importante per la sua lunga attività nel mondo della musica.

NAPOLI - Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più influenti e riconoscibili della musica italiana e internazionale. Pubblicato da Cimbarecord, il progetto si presenta come una vera e propria opera in quattro movimenti, un racconto musicale che attraversa oltre sessant’anni di carriera trasformando il tempo in ritmo e il ritmo in identità. Non una semplice raccolta, ma una narrazione costruita per immagini e suoni, in cui ogni vinile rappresenta una fase precisa del percorso artistico del Maestro. Il box è suddiviso in quattro capitoli – “Golden...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”

Notizie correlate

Leggi anche: Tullio De Piscopo: a Roma l’80 Tullio Tour

Tullio De Piscopo a Sanremo: 80 anni, 3800 registrazioni e un tourTullio De Piscopo, 80 anni senza mai dormire: torna a Sanremo con LDA e Aka Seven per Andamento lento Tullio De Piscopo, leggenda della musica...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: PLATEA. Zero, Nomadi, De Piscopo…; Tullio De Piscopo in 80 Tullio - The Last Tour... Nun'o Saccio al Teatro Al Massimo di Palermo; Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il cofanetto speciale 4LP 80 Tullio; Per la storica Arcana, esce U2 40 Hearts, 40 Moments, libro di Stefano Belfiore -.

Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il cofanetto speciale 4LP 80 TullioTullio De Piscopo festeggia 80 anni di carriera con il cofanetto 4LP 80 Tullio, in uscita il 18 aprile per il Record Store Day. megamodo.com

Tullio De Piscopo in 80 Tullio - The Last Tour... Nun'o Saccio al Teatro Al Massimo di PalermoTullio De Piscopo è un celebre batterista, percussionista, cantautore e bandleader, nato a Napoli il 24 febbraio 1946. Cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato a suonare la batteria fin da ... guidasicilia.it

80 anni e non sentirli: al Teatro Verdi l’energia travolgente di Tullio De Piscopo Il 2026 si conferma l’anno d’oro di Tullio De Piscopo. Il leggendario batterista e compositore napoletano, che proprio quest’anno ha spento ottanta candeline, sta celebrando quest facebook

Tullio De Piscopo fa 80 anni, cofanetto celebra la carriera tra groove e Mediterraneo. Dal 18 aprile, 60 anni musica da Stop Bajon ad Andamento Lento #ANSA x.com