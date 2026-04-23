A Arcore, il consiglio comunale ha respinto il bilancio proposto dalla giunta con nove voti contrari, causando una divisione all’interno della maggioranza. La decisione ha generato tensioni tra i partiti di maggioranza, Lega e Fratelli d’Italia, e mette a rischio la stabilità amministrativa del municipio. La bocciatura del documento finanziario rappresenta un passo importante nel dibattito politico locale, con possibili conseguenze sulla gestione futura dell’ente.

? Cosa sapere Il consiglio di Arcore boccia il bilancio della giunta Bono con nove voti contrari.. La spaccatura tra Lega e Fratelli d'Italia rischia il commissariamento del comune brianzolo.. Il bilancio consuntivo ad Arcore si è trasformato in una crisi politica senza precedenti mercoledì 22 aprile, quando la giunta guidata da Maurizio Bono ha incassato nove voti contrari durante l’ultima seduta del consiglio comunale. La serata in municipio ha segnato una frattura profonda all’interno della coalizione di centrodestra. Mentre i tavoli amministrativi erano riuniti per l’approvazione dei conti, il mancato sostegno è arrivato proprio dagli alleati della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arcore, il bilancio bocciato spacca la maggioranza: rischio crisi

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