In queste ore si discute molto sulla recente crisi interna in Forza Italia e le ripercussioni possibili sui rapporti tra Arcore e Palazzo Chigi. La situazione ha generato un terremoto all’interno del partito, ma finora non ci sono segnali che questa instabilità possa influire sulla stabilità dell’attuale governo. La domanda principale riguarda se questa crisi possa creare problemi alla maggioranza in Parlamento. Per ora, comunque, non si registrano conseguenze immediate.

La domanda chemolti nel centrodestra si stanno facendo in queste ore è la seguente: il terremoto in Forza Italia mette a rischio la stabilità del governo? La risposta è: per il momento no. Ma Giorgia Meloni e i suoi più stretti collaboratori a Palazzo Chigi, a partire da Giovanbattista Fazzolari, qualche inquietudine ce l’hanno. Per un motivo molto semplice: in questi anni di governo hanno imparato a rapportarsi con Antonio Tajani, con le truppe parlamentari forziste guidate da Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, assai fedeli all’esecutivo. Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Meloni dovrà riprendere il rapporto con i Berlusconi. Ora con Stefania...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il terremoto in Forza Italia e i nuovi equilibri tra Arcore e Palazzo Chigi

Notizie correlate

Forza Italia, pranzo decisivo tra Marina Berlusconi e Tajani: nuovi equilibri nel partitoÈ il giorno dell’atteso incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, previsto all’ora di pranzo.

Leggi anche: Forza Italia, Tajani vede Marina Berlusconi: sul tavolo congressi e nuovi equilibri interni

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Forza Italia, lascia anche Barelli: Conclusa esperienza da capogruppo, domani il mio successore; CHE SUCCEDE IN FORZA ITALIA?; Sondaggi politici, crolla Forza Italia mentre il Pd si riavvicina a Meloni; Scajola sr, un seggio al Senato e il rinnovamento di Forza Italia.

Crisi politica in Sicilia: vertici nazionali di Fdi e Forza Italia a confronto sul rimpasto e sui congressiTerremoto politico in Sicilia, Fratelli d’Italia e Forza Italia verso la resa dei conti: Arianna Meloni e Giovanni Donzelli attesi nell’Isola per gestire il caso Amata. Mentre l’assessora regionale va ... cataniaoggi.it

Sondaggi politici, crolla Forza Italia mentre il Pd si riavvicina a MeloniIl Pd si riavvicina a Fratelli d'Italia nei sondaggi, mentre nei giorni del terremoto interno crolla Forza Italia. lanotiziagiornale.it

Sondaggi Swg-La7, cala il Pd, crescono Lega e Forza Italia: ora il centrodestra è di nuovo in testa x.com

Il capogruppo di Forza Italia Enrico Costa ha già annunciato che presenterà un ordine del giorno per intervenire. Il Pd: non basta - facebook.com facebook