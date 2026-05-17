Aq16 la relazione del Comune | Stabile in condizioni pessime Riqualificarlo? Serve un milione

Il Comune ha diffuso una relazione che descrive lo stato attuale del Laboratorio Aq16 di via Fratelli Manfredi a Reggio. Secondo il documento, l’edificio si trova in condizioni di stabilità precaria e presenta problemi strutturali, impiantistici e di sicurezza. Per intervenire e riqualificare l’immobile, sarebbe necessario un investimento superiore a un milione di euro. La relazione fornisce dettagli sulle criticità e sui lavori necessari per migliorare le condizioni dell’edificio.

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Un intervento complessivo da oltre un milione di euro per riqualificare il Laboratorio Aq16 di via Fratelli Manfredi a Reggio, oggi in condizioni definite "pessime" dal punto di vista strutturale, impiantistico e della sicurezza. È quanto emerge dallo studio preliminare redatto dall’ingegnere Luca Oliani per conto del Comune. Il progetto riguarda sia il locale di pubblico spettacolo sia la palestra presenti all’interno dell’immobile comunale, un’ex struttura industriale di circa 580 mq. Secondo la relazione tecnica, che conferma le denunce delle scorse settimane di Fratelli d’Italia, il fabbricato è attualmente privo del certificato di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aq16, la relazione del Comune: "Stabile in condizioni pessime. Riqualificarlo? Serve un milione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Canile del Comune di Acerra, Tar sospende aggiudicazione: “Serve relazione dettagliata”Tempo di lettura: 3 minutiGara per il canile di Acerra, il Tar sospende l’affidamento. Controlli della polizia, scoperte pessime condizioni igieniche: chiusa bottega del centroUn negozio di vicinato del centro di Gavardo è stata temporaneamente chiuso a seguito di controlli approfonditi condotti dagli agenti... Aq16, la relazione del Comune: Stabile in condizioni pessime. Riqualificarlo? Serve un milioneLo studio tecnico stima i costi degli interventi per mettere a norma il centro sociale. Fd’I: Confermato quanto denunciato da mesi, non c’è alcun requisito di sicurezza. ilrestodelcarlino.it Aq16, ecco il murale per Sara. Al via il festival in sua memoria. Oggi c’è il corteo in cittàÉ stato terminato il nuovo murale della facciata del Lab Aq16. L’opera è dedicata a Sara Marzolino, l’attivista 22enne travolta e uccisa un anno fa a Genova. Nel frattempo è stata rinviata all’8 giugn ... ilrestodelcarlino.it