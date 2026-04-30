Canile del Comune di Acerra Tar sospende aggiudicazione | Serve relazione dettagliata

Il Tar ha deciso di sospendere temporaneamente l’aggiudicazione della gestione del canile comunale di Acerra. La decisione è arrivata dopo aver esaminato un ricorso presentato dall’Ati formata da due società, che ha richiesto una relazione più dettagliata prima di procedere. La seconda sezione del tribunale ha accolto la richiesta cautelare, coinvolgendo le parti assistite dall’avvocato incaricato. La gara per l’affidamento resta quindi in sospeso fino a ulteriori approfondimenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Gara per il canile di Acerra, il Tar sospende l’affidamento. La seconda sezione del tribunale ha accolto il ricorso cautelare dell’Ati composta dalle società Seb dog house e Il canile Sd (assistite dall’avvocato Mario Caliendo ). Il collegio ha fissato la trattazione di merito nell’udienza del prossimo 10 giugno, compensando le spese. Ha inoltre disposto l’istruttoria su tutti gli atti di gara. A partire dalla determinazione dirigenziale del Comune di Acerra (non costituito in giudizio), relativa all’aggiudicazione a favore alla società La Rosa dei Venti. La procedura riguarda la Richiesta di Offerta aperta sulla piattaforma TuttoGare per il “Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Acerra per anni 2 (due)”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Canile del Comune di Acerra, Tar sospende aggiudicazione: “Serve relazione dettagliata” Notizie correlate Gara rifiuti a Terracina, il Tar sospende l’aggiudicazioneTerracina, 17 aprile 2026 – Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha sospeso l’efficacia della determinazione dirigenziale con cui era stata... Leggi anche: Dimensionamento scolastico, il Tar sospende i decreti del commissario: "Fondate le preoccupazioni del Comune" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riccione, il canile intercomunale si trasforma in centro servizi: cura, accoglienza, formazione e cultura del rispetto per gli animali; Canile di Mortara, scontro tra Comune e volontari: Sine titulo dopo 10 anni di attività · ilreggino.it; Il canile comunale è saturo: servono più adozioni anche a distanza; Canile di Mortara, il Comune accusa i volontari: Sine titulo. Dacci Una Zampa risponde al Comune di Reggio Calabria: 10 anni di impegno per i cani, ma la nostra presenza è definita irregolareDacci una Zampa: Tale definizione stride fortemente con 10 anni di attività all’interno del canile e 306 cani fatti adottare. Al momento del sequestro, disposto dall’Autorità Giudiziaria, il GIP di ... strettoweb.com CANILE COMUNALE San Giovanni Rotondo, prorogata la gestione del canile comunale: affidamento da oltre 80mila euroIl Comune proroga per sei mesi il servizio di gestione del canile all’associazione Gli Amici di Balto. Decisione per garantire continuità ... statoquotidiano.it Mortara: gli attivisti del Canile replicano al Comune Dacci una Zampa: “Tale definizione stride fortemente con 10 anni di attività all'interno del canile e 306 cani fatti adottare. Al momento del sequestro, disposto dall'Autorità Giudiziaria, il GIP di Reggio Calabria - facebook.com facebook