Controlli della polizia scoperte pessime condizioni igieniche | chiusa bottega del centro

Durante un controllo nel centro di Gavardo, gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia hanno riscontrato gravi carenze igieniche in un negozio di vicinato e hanno deciso di chiuderlo temporaneamente. La verifica ha evidenziato condizioni che non rispettano gli standard richiesti, portando alla sospensione dell’attività commerciale fino a nuove disposizioni.

Un negozio di vicinato del centro di Gavardo è stata temporaneamente chiuso a seguito di controlli approfonditi condotti dagli agenti dell’Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia. La vicenda prende le mosse dal 27 gennaio, quando i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli commerciali nell’area, rilevando alcune irregolarità che hanno poi segnalato alle autorità competenti. Mercoledì, gli uomini di ATS hanno effettuato un sopralluogo nell’esercizio commerciale segnalato e, riscontrando criticità di tipo igienico-sanitario, hanno disposto la sospensione immediata dell’attività. La bottega rimarrà chiusa fino a quando tutte le situazioni irregolari riscontrate non saranno completamente sanate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

