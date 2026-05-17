Appuntamento con la presentazione del nuovo volume sulla gestione delle aziende vitivinicole
È in programma una presentazione dedicata a un nuovo volume che approfondisce le pratiche di gestione nelle aziende vitivinicole. L’evento si svolge a San Pietro Vernotico, in un’area considerata fondamentale per l’economia del Mezzogiorno. La pubblicazione analizza aspetti legati alle strategie di conduzione delle imprese nel settore del vino, coinvolgendo esperti e professionisti del settore. La presentazione si inserisce in un contesto di continua attenzione verso le dinamiche e le sfide dell’industria vitivinicola locale.
SAN PIETRO VERNOTICO – Il settore vitivinicolo, pilastro strategico dell’economia del Mezzogiorno, torna al centro del dibattito scientifico e professionale. Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 18, l’Aula consiliare del Comune di San Pietro Vernotico ospiterà la presentazione del libro “La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Trump e la rivoluzione americana”: a L’Aquila un confronto sulla crisi della democrazia negli Stati Uniti, con la presentazione del volume di Ottorino Cappelli
Presentazione del volume 'Un concerto per la vita'. Un incontro sulla storia di Agbalt a PisaCi sono storie che iniziano in silenzio, nel cuore di un reparto ospedaliero e che non chiedono solo di essere lette, ma di essere accolte.
Archivio di Stato di Avellino. . Si sta svolgendo il consueto appuntamento con I giovedì della lettura con la presentazione del libro Lettere inedite di Ferdinando IV di Borbone a Maria Carolina (1796-1799) di Emilio Gin. Interessante e dettagliata introduzione - Facebook facebook
#SaloneDelLibro | Alle 16:30 appuntamento con la presentazione del volume La notte della Margaret, a cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - @guardiacostiera . Una storia di mare, soccorso e tutela dell’ambiente. Segui l’ x.com
Per favore rivedi la mia lettera di presentazione dopo che l'Italia ha rifiutato perché il mio appuntamento è il 20 maggio. reddit
Ultimo appuntamento delle Piazze del sapere con Le famiglie invisibiliArezzo, 23 marzo 2026 – Si conclude con un appuntamento dedicato a una delle realtà sociali più attuali e in continua evoluzione il calendario di marzo de Le Piazze del Sapere, la rassegna promossa ... lanazione.it
Appuntamento all'SMSBiblio con la presentazione del libro Il cappello a fioriPisa, 9 marzo 2026 - Appuntamento giovedì 12 marzo alle 17 alla SMSBiblio con la professoressa Valeria Serofilli per la presentazione del suo ultimo libro Il cappello a fiori (Leonida Editrice). Al ... lanazione.it