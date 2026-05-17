Appuntamento con la presentazione del nuovo volume sulla gestione delle aziende vitivinicole

È in programma una presentazione dedicata a un nuovo volume che approfondisce le pratiche di gestione nelle aziende vitivinicole. L’evento si svolge a San Pietro Vernotico, in un’area considerata fondamentale per l’economia del Mezzogiorno. La pubblicazione analizza aspetti legati alle strategie di conduzione delle imprese nel settore del vino, coinvolgendo esperti e professionisti del settore. La presentazione si inserisce in un contesto di continua attenzione verso le dinamiche e le sfide dell’industria vitivinicola locale.

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