Presentazione del volume ' Un concerto per la vita' Un incontro sulla storia di Agbalt a Pisa

Ci sono storie che iniziano in silenzio, nel cuore di un reparto ospedaliero e che non chiedono solo di essere lette, ma di essere accolte. È una di queste la storia che verrà presentata venerdì 13 marzo alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana, in Piazza dell’Arcivescovado a Pisa. Il libro, che ripercorre la nascita, la crescita e lo sviluppo dell’Associazione AGBALT (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore) non è solo una cronaca di fatti, ma un diario corale di battaglie vinte, di lacrime trasformate in sorrisi e di una comunità di volontari e di sostenitori che ha deciso di non lasciare nessuno da solo nel momento più buio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

