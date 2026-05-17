Appiano Gentile Inter | pareggio con il Verona e festa scudetto

L’Inter ha concluso l’allenamento a Appiano Gentile in vista della prossima partita di campionato contro il Verona. Durante la seduta sono stati monitorati i giocatori infortunati, con aggiornamenti sui tempi di recupero, e sono stati comunicati i calciatori diffidati. La squadra si prepara in modo intensivo, seguendo le indicazioni dello staff tecnico, mentre si attendono eventuali decisioni riguardanti la formazione. Nessuna novità riguardo alla presenza di elementi chiave o variazioni rispetto alle ultime sedute.

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