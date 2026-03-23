Appiano Gentile Inter | Chivu concede il giorno libero dopo il pareggio con la Fiorentina

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Termina in parità lo scontro al Franchi tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri hanno lasciato la Lombardia per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali in occasione della sosta. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Aggiornamenti e notizie su Appiano Gentile Inter

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, sabato la conferenza stampa di Chivu; Inter, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa martedì ad Appiano; Inter, Chivu: Il calcio è pressione, ma sappiamo cosa fare. Non cerco alibi; Inter, Chivu recupera Calhanoglu per la Fiorentina: le condizioni di Bastoni e Lautaro. Le ultime da Appiano Gentile.

Inter, Chivu: Il campionato è lungo, tutto è possibile. Bastoni? Sarà valutato in NazionaleL'Inter dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l'Atalanta deve tornare a vincere. Domani sera i nerazzurri affrontano al Franchi la. tuttomercatoweb.com

Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez outArrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile: il difensore tiene con il fiato sospeso anche il ct Gattuso in vista dei play-off di qualificazione ai Mondiali ... tuttosport.com

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