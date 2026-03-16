Appiano Gentile Inter | si ritorna in campo dopo il pareggio con l’Atalanta

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, l’Inter si prepara a tornare in campo. La squadra si allena ad Appiano Gentile, con aggiornamenti sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero. Sono state identificate le diffide e le probabili formazioni in vista del prossimo impegno ufficiale. La rosa si sta concentrando sulla preparazione per la gara successiva.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giorno di riposo dopo il pareggio contro l’Atalanta. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Calhanoglu: leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Bastoni: fastidio muscolare ai flessori Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: si ritorna in campo dopo il pareggio con l’Atalanta Articoli correlati Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo il pareggio contro l’Atalantadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Leggi anche: Appiano Gentile Inter: stasera la sfida con l’Atalanta Tutto quello che riguarda Appiano Gentile Inter Temi più discussi: L'Inter si compatta: tutti ad Appiano al fianco di Chivu. Derby già alle spalle senza traumi; Inter, Chivu blinda lo spogliatoio e parla alla squadra: il piano per ripartire dopo il derby; Inter, si torna al lavoro: scelte obbligate in attacco. Bonny, il piano di recupero; L'Inter non si ferma: Dumfries e altri tre big subito in campo ad Appiano. Sky – Inter, Lautaro sì o no a Firenze? Cosa filtra e i rientri di Calhanoglu e Bastoni…Cosa trapela da Appiano Gentile sugli infortunati di casa Inter per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina ... msn.com Serie A | Inter, occhio al sorpasso: solo 1-1 con la Dea. E il Milan...I fantasmi del passato bussano alla porta di Appiano Gentile. Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta, una gara all'insegna dell'equilibrio ma che porta via con sé non ... lalaziosiamonoi.it Dopo il deludente pareggio contro l'Atalanta, l'Inter è già tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile Ovviamente si scherza, eh! Nh S SCOPP Con razione - facebook.com facebook #Inter, le ultime da Appiano Gentile verso il derby: #Bonny in gruppo, è recuperato. Lavoro a parte per Lautaro Martinez #milanpress x.com