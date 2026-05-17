Civitanova si prepara a un'iniziativa di solidarietà rivolta all’Etiopia, in ricordo di Pina Vallesi, insegnante e scrittrice locale scomparsa dieci anni fa in un incidente stradale. La scuola intitolata a Vallesi, situata nella capitale etiope, rappresenta il cuore della proposta, che mira a sostenere le attività educative e le comunità del paese africano. L’appello invita i cittadini a partecipare a questa iniziativa, mantenendo vivo il legame con il lavoro svolto dall’insegnante nel paese.

Civitanova chiamata a un gesto di solidarietà per portare aiuto in Etiopia, alla scuola intitolata a Pina Vallesi, insegnante e scrittrice civitanovese scomparsa dieci anni fa, vittima di un incidente stradale, e che nel paese africano aveva insegnato per alcuni anni, in un istituto di Addis Abeba. Le grandi piogge che si sono abbattute in quella zona hanno danneggiato il tetto della piccola struttura inaugurata nel 2017 – un anno dopo la morte di Vallesi – e che oggi ospita fino a cento bambini nel villaggio di Shapa, una comunità di appena duemila anime. È stata realizzata grazie ai frati cappuccini di Recanati con il contributo dell’associazione no profit " Pina Vallesi per l’Etiopia " e della scuola Sant’Agostino di Montecosaro, dove la civitanovese insegnava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appello alla solidarietà per l’Etiopia nel nome di Pina Vallesi

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