Ballando con Pina in ricordo di Pina Bausch

Alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice si tiene un evento dedicato a Pina Bausch, figura di rilievo nella danza contemporanea. La giornata si svolge con incontri e spettacoli in ricordo della coreografa tedesca, conosciuta per aver rivoluzionato il modo di concepire la danza. L’iniziativa raccoglie testimonianze e performance ispirate al suo lavoro, attirando appassionati e professionisti del settore.

Alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice un appuntamento dedicato a una delle figure più rivoluzionarie della danza contemporanea: Pina Bausch. La conferenza con proiezioni video, a cura di Franco Bolletta — responsabile artistico e organizzativo delle attività di danza della Fondazione Teatro La.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate La “Nelken Line“ in omaggio al genio di Pina BauschIn occasione della Giornata Internazionale della Danza, oggi Pesaro accoglie Dance! The Nelken Line, progetto promosso da Hangartfest su concessione... Pesaro danza: la città si trasforma in un palcoscenico per Pina Bausch? Cosa sapere Pesaro, 27 aprile 2026: performance Dance! The Nelken Line parte dal piazzale della Libertà. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dance! The Nelken Line; DANCE! THE NELKEN LINE: CALL APERTA PER IL RITO COLLETTIVO DEDICATO A PINA BAUSCH; La Nelken Line in omaggio al genio di Pina Bausch; Il rito collettivo della danza. Domenica a Pesaro prendono vita le iniziative di Hangartfest per celebrare il ballo. L’universo della grande Pina Bausch torna a rivivere a Pesaro grazie a Moving with Pina della ballerina e scenografa Cristiana MorgantiPESARO - L’universo del teatro danza della grande Pina Bausch torna a rivivere sul palco grazie a Moving with Pina, di Cristiana Morganti, in scena questa sera alle 21 al Teatro Sperimentale di ... corriereadriatico.it Danza: Daphnis Kokkinos in prima nazionale con lo spettacolo su Pina BauschIl Conero Dance Festival & Camp e Marche Teatro presentano giovedì 31 agosto alla Mole lo spettacolo Addio Addio Amore… a piece for Pina, scritto e interpretato da Daphnis Kokkinos, danzatore del ... anconatoday.it HANGARTFEST INAUGURA LE ATTIVITÀ 2026CON UN OMAGGIO A PINA BAUSCH Con la riapertura, dopo la pausa invernale, della Maddalena Centro Arti Performative, Hangartfest inaugura una nuova stagione di attività, racchiusa nel titolo evocativo e pr facebook